В Уфе покусанному собакой мужчине не хватило препарата от бешенства в больнице

В Уфе мужчине не смогли поставить укол от бешенства после нападения бездомной собаки, так как препарат в больнице закончился. Когда россиянин стал искать вакцину в частных медучреждениях, то выяснилось, что ее не осталось почти во всем городе. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчина обратился в больницу после того, как его покусала дворняга. Ему ввели препарат от бешенства, который необходим в количестве 5-6 доз. Однако уже на четвертой инъекции ему сказали, что больше не могут ставить ему уколы. По словам врачей, лекарство просто закончилось.

Пострадавший рассказал, что экстренно искал препарат в других больницах, но везде ему отказывали. Удалось найти его только в городской клинической больнице.

В Минздраве сообщили, что поставка антирабической вакцины в республику планируется на 8 апреля. Будет завезено 12600 доз.

«В республике также имеется антирабический иммуноглобулин в количестве 2356 упаковок», - цитирует заявление Минздрава aif.ru.

Ранее в Подмосковье на мужчину напал медведь.