Состояние средней тяжести: чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову увезли в больницу

В Москве госпитализировали двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спортсменку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, Мастеркову положили в нейрохирургическое отделение — ее готовят к операции из-за опухоли в голове, пишет источник.

Олимпийской чемпионке предстоит пройти полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Светлана Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Двукратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года.

До этого 93-летнюю вдову Гайдая Нину Гребешкову увезли в больницу в Москве. Актрисе было назначено обследование, после которого ей решили провести операцию.

Ранее экстренно госпитализировали беременную жену футболиста Павла Мамаева. На данный момент супруга спортсмена по-прежнему находится в клинике на сохранении.