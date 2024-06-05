Baza: 93-летнюю вдову Гайдая Нину Гребешкову госпитализировали в Москве

93-летняя актриса Нина Гребешкова госпитализирована в Москве. Как сообщил Telegram-канал Baza, она жаловалась на боли в области живота.

По данным источника, в больницу вдова режиссера Леонида Гайдая попала 3 июня. Медикам она рассказала, что несколько дней назад она упала у себя дома и ударилась левым боком. Актрисе было назначено обследование. После его прохождения Гребешковой решили провести операцию.

Пока подробности состояния Нины Павловны не раскрываются. Источник сообщил лишь, что она по-прежнему находится в клинике под присмотром врачей. Диагноз неизвестен.

Напомним, что Нина Гребешкова известна зрителям по многим ролям в советских фильмах. Самые известные из них «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «12 стульев».

Ранее стало известно, что больной раком актер из «Солдат» Роман Мадянов отменил спектакли до конца лета. Напомним, что у него обнаружили злокачественное новообразование в верхней доли бронхов и легкого.

Также недавно появилась новая информация о госпитализации сына Вячеслава Зайцева.