Беременную жену футболиста Павла Мамаева экстренно госпитализировали. Надежда Санько призналась, что все произошло так быстро, что она даже не смогла собрать вещи.

Поклонники супруги спортсмена в последнее время стали замечать, что она стала реже появляться в Сети. Как оказалось, на то была причина. Надежду положили в больницу. Причину она не раскрыла, но успокоила фанатов, что и с ней, и с ребенком все хорошо.

По словам Санько, Павел очень волнуется за нее и постоянно «тусуется» под окнами больницы, это ее нервирует. Клиника, в которой находится женщина, расположена неподалеку от дома, поэтому футболист может приходить довольно часто.

«Меня так быстро положили, ничего с собой не было. Благо рядом с домом… Дорогие, без паники! Все хорошо с нами, я здорова, а малыш еще здоровее», - рассказала Надежда.

На данный момент супруга Мамаева по-прежнему находится в клинике на сохранении.

Напомним, что это уже вторая беременность Надежды от футболиста. В 2022 году у них родился первый сын Тимофей. Кроме того, у Санько есть ребенок от предыдущих отношений.

Ранее футболист Павел Мамаев потребовал у экс-жены через суд более 10 млн рублей.