Соседские разборки: мужчину убили при помощи молотка, телевизора и шланга

В Омске мужчина заступился за соседок, за что получил телевизором по голове и умер. 52-летний житель сделал замечание 34-летнему соседу, которое оказалось последним в его жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника в силовых структурах, все произошло вечером в доме на улице Комсомольский городок. Мужчина услышал, как сосед ругается с двумя женщинами и сделал ему замечание. Начался конфликт, в ходе которого потерпевший получил черепно-мозговую травму и умер.

«Получил по голове молотком, затем телевизором, а потом ему еще зачем-то засунули шланг в рот», – говорится в сообщении.

Предполагаемого убийцу задержали. Отмечается, что ранее он уже совершал умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже получил за это статью.

Похожая история произошла в Хабаровском крае. Но там 56-летний мужчина насмерть забил соседа, который впустил его к себе пожить. Злоумышленнику не понравилось, что хозяин квартиры устроил беспорядок и разбросал свои вещи. Из-за этого он набросился на товарища.

Ранее мы писали о том, как двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором в Уфе. Малыш получил травмы, несовместимые с жизнью. В это время он был дома не один, а находился под присмотром няни.