Был с няней: двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором в Уфе

В Уфе двухлетний ребенок оказался под упавшим телевизором и умер. Трагедия произошла в доме на проспекте Октября. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Малыш скончался 17 мая на месте происшествия. Отмечается, что на него рухнул старый телевизор. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

По информации башкирской прокуратуры, когда это случилось ребенок был не один дома. Он находился под присмотром няни.

«В обстоятельствах и причинах случившегося разбирается прокурор Уфы Сергей Воронов, он координирует работу правоохранительных органов», –сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что будет проведена проверка на соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и дана оценка действиям родителей погибшего ребенка. Если найдутся основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Журналисты уже обратились за комментарием по поводу происшествия в Следственный комитет Башкирии.

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