В Хабаровском крае мужчина убил соседа, нанеся ему 44 удара ногами из-за бардака в квартире

В Хабаровском крае мужчина убил соседа, нанеся ему 44 удара руками и ногами из-за бардака в квартире. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным источника, 56-летний мужчина насмерть забил человека, который впустил его к себе пожить. Злоумышленнику не понравилось, что хозяин квартиры устроил беспорядок и разбросал свои вещи. Из-за этого он набросился на товарища. Когда мужчина остановился и понял, что приятель не подает признаков жизни, то он незамедлительно вызвал скорую помощь. Приехав на место вызова, врачи констатировали смерть потерпевшего.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего и завели уголовное дело. Ему грозит от 6 до 15 лет колонии. На допросе мужчина признал вину частично. Он заявил, что не хотел убивать соседа. При этом задержанный назвал жизнь с умершим невыносимой. По его словам, приятель не ухаживал за собой, выпивал и ломал технику.

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