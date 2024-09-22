Сорвавшегося со скалы в Китае туриста спасло дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Журналисты выложили видео спасения туриста в Китае. Мужчина вместе с сыном решил подняться по скале во время дождливой погоды. На кадрах видно, как в какой-то момент турист поскальзывается и летит вниз по скале. Однако спустя несколько метров он ударяется об дерево, за которое ему удалось зацепиться.

Все происходящее сняла экшн-камера, которая была с собой у мужчин. Сообщается, что турист остался жив и отделался лишь царапинами.

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