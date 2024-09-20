Москвичка вызвала спасателей из-за сбежавшего из террариума питона: боялась, что съест кота

В Москве женщина обратилась за помощью к спасателям из-за побега питона из террариума. Она собиралась покормить его, но он вместо того, чтобы пообедать, решил поползать по квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, змею москвичке оставила дочь на время отпуска. В очередной день женщина взяла мышей, чтобы дать их питону, но стоило ей открыть крышку, как он выполз. Однако квартиру он не покинул.

Поймать змею самостоятельно россиянка не смогла, поэтому обратилась к спасателям. Как казалось, она сильно боялась рептилию. А также она опасалась, что питон может пообедать ее котом.

На ловлю змеи к многоквартирному дому на проспекте Вернадского выехали оперативные службы.

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