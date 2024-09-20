В Петербурге врачи спасли шестилетнюю девочку с торчащей из живота веткой

В Петербурге шестилетняя девочка получила тяжелую травму, напоровшись на ветку. Несчастный случай произошел во дворе дома 25 по Лермонтовскому проспекту.

Как пишет Фонтанка, неизвестный мальчик толкнул девочку в кусты, она не удержалась и упала на голую ветку, которая вонзилась ей бок.

Родители пострадавшего ребенка сразу же вызвали «скорую помощь», прибывшие на место происшествия медики отвезли девочку в больницу имени Раухфуса. Там врачи извлекли инородное тело из брюшной стенки.

При этом родители пока не обращались с заявлением в полицию. О том, в каком состоянии сейчас ребенок, не уточняется.

Ранее в штате Огайо, США, восьмилетняя девочка угнала автомобиль матери ради поездки в магазин в соседний город. Полицейские нашли машину на парковке в 20 километрах от дома. Юная американка призналась, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик.