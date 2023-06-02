Сорвался с 11 этажа: 15-летний подросток погиб при мытье окон на юге Москвы

В Москве погиб 15-летний подросток при мытье окон. Школьник сорвался с высоты. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Источник утверждает, что несчастный случай произошел в 15:00 на улице Домодедовская. Тело погибшего обнаружили прохожие возле дома и вызвали полицию.

Подчеркивается, что юноша хотел провести уборку и помыть окна на балконе своей квартиры на одиннадцатом этаже. Он взял стремянку, но, скорее всего, потерял равновесие и сорвался вниз.

Ранее сообщалось, что алтарник храма Успения Богородицы рухнул с пятиметровой высоты и остался невредим. В разгар седмицы 5-й Великого поста алтарник мыл верхние окна храма. Для этого он взобрался на деревянные леса с ведром воды и тряпкой. Внезапно стропила обломились, и мужчина рухнул на плиточный пол с высоты более пяти метров.

Еще один случай падения с высоты произошел в столице. Рабочий упал с крыши, приземлился на торчащую арматуру и умер на месте. Инцидент произошел на улице Адмирала Угрюмова в поселке Воскресенское в Новой Москве. 17 мая россиянин занимался кровельными работами, но в один момент не смог удержаться и упал.