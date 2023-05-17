В Москве рабочий упал с крыши и приземлился на торчащую арматуру: умер на месте

В Москве рабочий, занимавшийся строительством частного дома, погиб во время ремонта крыши. Мужчина сорвался с высоты уровня второго этажа и приземлился на торчащую неподалеку арматуру. Об этом сообщает Телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Адмирала Угрюмова в поселке Воскресенское в Новой Москве. 17 мая россиянин занимался кровельными работами, но в один момент не смог удержаться и упал. В результате «встречи» с торчащим оборудованием он получил травмы, несовместимые с жизнью. В итоге вызов скорой помощи не потребовался – мужчина скончался на месте.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов занялась доследственной проверкой произошедшего и установлением всех обстоятельств.

Ранее стало известно о чудесном спасении мужчины, упавшего с 10-го этажа одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити». Сорвавшийся с высоты оказался промышленным альпинистом. В этот день он мыл фасады здания.