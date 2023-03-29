19:40, 29 марта 2023
1 мин.
Алтарник храма Успения Богородицы рухнул с пятиметровой высоты и остался невредим
Воистину чудо спасло приходящего работника-мирянина, помогающего священнослужителям храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе, расположенного в Москве на Большой Полянке.
В разгар седмицы 5-й Великого поста алтарник мыл верхние окна храма. Для этого он взобрался на деревянные леса с ведром воды и тряпкой.
Внезапно стропила обломились, и мужчина рухнул на плиточный пол с высоты более пяти метров. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.
Как стало известно mk.ru, после тщательного осмотра и рентгена, врачи не обнаружили у мужчины никаких переломов и вывихов и отпустили его домой.
Ранее мы писали о том, что клирик Троицко-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Николаевич Савченко рассказал о церковном взгляде на рукоблудие.