Алтарник храма Успения Богородицы рухнул с пятиметровой высоты и остался невредим

Воистину чудо спасло приходящего работника-мирянина, помогающего священнослужителям храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе, расположенного в Москве на Большой Полянке.

В разгар седмицы 5-й Великого поста алтарник мыл верхние окна храма. Для этого он взобрался на деревянные леса с ведром воды и тряпкой.

Внезапно стропила обломились, и мужчина рухнул на плиточный пол с высоты более пяти метров. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Как стало известно mk.ru, после тщательного осмотра и рентгена, врачи не обнаружили у мужчины никаких переломов и вывихов и отпустили его домой.

Ранее мы писали о том, что клирик Троицко-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Николаевич Савченко рассказал о церковном взгляде на рукоблудие.