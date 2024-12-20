Собака спасла пожилого россиянина от смерти

В Тамбове собака спасла пожилого хозяина от смерти во время нападения. Об этом сообщает aif.ru.

В Тамбове злоумышленник напал с ножом на 71-летнего пенсионера. Он повалил россиянина, став наносить удары холодным орудием и избивать его. Услышав шум, собака начала лаять и бросилась на нападавшего. Тогда злоумышленник испугался и отстал от жертвы. В это время пострадавший добрался до телефона и обратился за помощью.

СК возбудил уголовное дело. Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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