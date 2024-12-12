Россиянин убил пенсионера пилой и закатал в линолеум

В Нижнем Новгороде 33-летний арендатор убил своего 70-летнего арендодателя и закатал в линолеум. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

По информации источника, безработный мужчина поссорился с пожилым владельцем квартиры, после чего ударил его по шее пилой и спрятал тело в линолеум. Убитого нашел накануне его племянник – через три месяца после ЧП.

Подозреваемого удалось задержать во Владимирской области. В настоящий момент ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Примечательно, что ранее задержанный уже сидел за продажу наркотиков и кражи.

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