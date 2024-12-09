Мужчина чуть не зарезал маленькую собаку жены и обвинил ее в нападении

В Москве мужчина чуть не зарезал 11-летнюю собаку жены, которая его невзлюбила. Кубинец, ранее работавший аниматором, ранил ножом тойтерьера по кличке Чоко и заявил, что питомец сам на него напал. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в центре города. 36-летняя женщина влюбилась и вышла замуж за кубинца. У нее была собака, которой не понравился избранник хозяйки. Сначала она ревновала ее, так как ее выгоняли с кровати на лежанку. А потом иностранец пробовал дрессировать питомца, что тоже Чоко пришлось не по душе.

Инцидент случился поздно ночью 8 декабря. Мужчина заявил, что пошел на кухню выпить воды из кулера, но оказался атакован тойтерьером. В ответ он схватил нож и ударил животное. Чоко потребовалась помощь, хозяйка отвезла его в ветклинику.

Сотрудники полиции увезли мужчину. Хозяйка планируют переселить собаку к родственникам. Отмечается, что женщина недавно родила ребенка, но после нападения на собаку решила подать на развод.

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