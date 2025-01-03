Собака принесла ребенку бомбу, перепутав ее с мячом

В Таиланде собака принесла с прогулки бомбу в виде мяча и отдала ее ребенку. Об этом сообщает зарубежное издание The Thaiger.

2 января местный житель вызвал в свой дом сотрудников полиции и показал им коробку, в которой лежало взрывное устройство, похожее на теннисный мяч. Таец утверждает, что бомбу принесла в дом девятилетняя собака и отдала ее четырехлетнему сыну. Мальчик сообщил отцу о необычной находке питомца.

По информации источника, взрыв бомбы мог привести к трагедии. Ее утилизировали вдали от населенного пункта. Предполагается, что это было самодельное устройство, изготовленное подростками. Вероятно, они выбросили его на обочину во время полицейского досмотра.

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