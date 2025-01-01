В Молдавии собака президента Санду сбежала, испугавшись фейерверков

В новогоднюю ночь пес президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц сбежал из-за громкого шума фейерверков. Вскоре беглеца помогли поймать неравнодушные жители.

О происшествии сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Игорь Захаров.

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения», — рассказал он Știri.md.

Захаров поблагодарил пользователей соцсетей, оперативно сообщивших о местонахождении Кодруца. Благодаря этому пса быстро нашли и вернули в целости и сохранности на свое место.

Он напомнил, что салюты порой плохо влияют на четвероногих друзей, поэтому надо стараться их обезопасить и уберечь от стресса.

Пес Майи Санду стал известен в ноябре 2023 года. Тогда он укусил пытавшегося его погладить президента Австрии Александера ван дер Беллена. Глава страны говорила, что Кодруц просто испугался большого количества людей.

Ранее мы писали о том, что президент Молдовы Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе.