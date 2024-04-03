Собака грела ночью, чтобы он не замерз: раскрыты подробности спасения мальчика в Приморье

2 апреля в Приморском крае потерялся шестилетний ребенок. Мальчика нашли спасатели в лесу. Оказалось, он смог не замерзнуть там, благодаря собаке.

По данным Telegram-канала Baza, пятилетний мальчик потерялся в поселке Хрустальный Кавалеровского района. Он пошел гулять во дворе дома, и его больше не видели. Отец, позвонив сыну, услышал в трубке шелест травы и лай собаки. Позже ребенка нашли в лесу.

Мальчика искали всю ночь и нашли только под утро. Как оказалось, рядом с ним был пес, который спас ребенка от переохлаждения.

Ранее в Уфе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после исчезновения мальчиков 13 и 14 лет. Школьники 2010 года рождения ушли гулять накануне, 30 марта, и до сих пор не объявились. Известно, что они направились к оздоровительному лагерю на улице Шафиева. Неподалеку от туда, в лесополосе, были обнаружены рюкзаки мальчиков.

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