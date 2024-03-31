Возбудили уголовное дело об убийстве: следователи разбираются в исчезновении мальчиков 13 и 14 лет

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после исчезновения мальчиков 13 и 14 лет в Уфе. Следователи предполагают, что несовершеннолетних могли убить, передает Telegram-канал sledcom02.

Школьники 2010 года рождения ушли гулять накануне, 30 марта, и до сих пор не объявились. Известно, что они направились к оздоровительному лагерю на улице Шафиева. Неподалеку от туда, в лесополосе, были обнаружены рюкзаки мальчиков.

В настоящий момент сотрудники МЧС, волонтеры и правоохранители продолжают поиски несовершеннолетних. В прочесывании местности задействованы 170 человек. Кроме того, к операции привлекли водолазов, которые обследуют реку Белая, протекающую вдоль лесополосы. Родители мальчиков сначала попробовали отыскать их самостоятельно, но потерпев неудачу, обратились за помощью.

Ранее в Ленобласти обнаружили труп пропавшей неделю назад девушки. Но ногах у погибшей отсутствовала обувь.