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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 марта 2024, 11:07
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Без вести пропавший по время кругосветного путешествия россиянин прислал сообщение приятельнице

Российский яхтсмен, пропавший во время кругосветного путешествия, вышел на связь.
Без вести пропавший по время кругосветного путешествия россиянин прислал сообщение приятельнице

© Freepik

Российский яхстсмен, который пропал у берегов Чили восемь дней назад, вышел на связь. Он отправил сообщение своей приятельнице и сообщил свои координаты. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

1 октября 2023 года мужчина отправился в кругосветное путешествие, планируя пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и уйти на восток. До марта 2024 года он всегда был на связи, однако потом неожиданно пропал. Исчезновение яхтсмена совпало с плохой погодой, но многие были убеждены, что он смог выжить, ведь его судно считается практически непотопляемым.

Спустя 8 дней россиянин действительно нашелся. Он сообщил своей подруге, что находится у архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и городом Рио-Гранде. Оттуда его должны будут забрать. Что именно произошло с путешественником, пока неизвестно.

Ранее в Таиланде погибла трехлетняя девочка из Челябинска. Она захлебнулась во время купания в бассейне. Местные врачи пытались реанимировать ребенка, но им это не удалось.