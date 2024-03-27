Без вести пропавший по время кругосветного путешествия россиянин прислал сообщение приятельнице

Российский яхстсмен, который пропал у берегов Чили восемь дней назад, вышел на связь. Он отправил сообщение своей приятельнице и сообщил свои координаты. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

1 октября 2023 года мужчина отправился в кругосветное путешествие, планируя пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и уйти на восток. До марта 2024 года он всегда был на связи, однако потом неожиданно пропал. Исчезновение яхтсмена совпало с плохой погодой, но многие были убеждены, что он смог выжить, ведь его судно считается практически непотопляемым.

Спустя 8 дней россиянин действительно нашелся. Он сообщил своей подруге, что находится у архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и городом Рио-Гранде. Оттуда его должны будут забрать. Что именно произошло с путешественником, пока неизвестно.

Ранее в Таиланде погибла трехлетняя девочка из Челябинска. Она захлебнулась во время купания в бассейне. Местные врачи пытались реанимировать ребенка, но им это не удалось.