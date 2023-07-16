Снимали на камеру: задержаны трое мигрантов, подозреваемых в изнасиловании продавщицы

В Ленобласти задержаны трое мигрантов, которых подозревают в изнасиловании продавщицы. Все произошло в лесу под Кингисеппом. Надругательства они снимали на камеру. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в лесу у озера. Малознакомый мужчина предложил 43-летней продавщице подвезти ее. Но водитель свернул к озеру и три раза ударил жертву по голове. Он надругался над женщиной, угрожая расправой. Позже к нему присоединились еще двое мигрантов, один из которых тоже изнасиловал жертву, а другой снимал происходящее на камеру. После случившегося они отвезли продавщицу обратно.

Отмечается, что задержаны трое иностранцев, возбуждено уголовное дело. По информации другого источника, подозреваемым от 22 до 28 лет.

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