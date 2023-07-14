Молодого грибника подозревают в изнасиловании пенсионерки возле кладбища

В Красноярске объявлен в розыск грибник, которого подозревают в изнасиловании пенсионерки. Все случилось, когда 39-летний мужчина пригласил 64-летнюю знакомую собирать ягоды и грибы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным источника, 2 июля мужчина и женщина отправились в деревню, а по пути злоумышленник изнасиловал жертву, угрожая ей убийством. Все произошло недалеко от кладбища Бадалык.

Есть приметы и фото подозреваемого. Это лысый худощавый мужчина ростом 175-180 см. Сообщается, что он занимается сбором ягод и грибов, торгуя ими у магазинов в различных районах.

Похожая история произошла в Московской области. Там В иностранец изнасиловал и убил 82-летнюю пенсионерку. 27-летний мужчина устроил разбойное нападение на пожилую женщину во Фрязино. В состоянии алкогольного опьянения нарушитель проник в дом, стал угрожать потерпевшей убийством и украл у нее 20 тысяч рублей. После этого иностранец изнасиловал жертву.

Ранее мы писали о том, как гулявшая по улицам Новосибирска голая девушка заявила, что ее избили и хотели изнасиловать. 12 июля к девочке-подростку подошла голая девушка и попросила дойти вместе с ней до дома. Жительница Новосибирска путалась в словах, из-за чего можно предположить, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.