Изнасиловавший 10-летнюю девочку в Подмосковье мигрант заявил, что она его совращала

В Подмосковье расследуют изнасилование 10-летнего ребенка 19-летним мигрантом. В полицию обратилась мать пострадавшей и сообщила, что над ее дочерью надругались. Предполагаемого злоумышленника оперативно задержали. Однако в ходе допроса он раскрыл совершенно другую версию событий. Об этом узнало издание mk.ru.

По словам молодого человека, школьница сама совращала его и даже просила купить презервативы, а также чипсы. Познакомились же они на одном из сайтов для общения. Именно благодаря переписке матери девочки удалось узнать о произошедшем. Она обнаружила, что дочь беседовала со взрослым мужчиной на весьма интимные темы.

В один из дней мигрант предложил ребенку вместе прогуляться и тогда, по предварительной информации, угрожая убийством, изнасиловал его. Примечательно, что он обманывал школьницу по поводу своего возраста. Он говорил, что ему 15 лет.

На данный момент расследование все еще продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют версии.

Ранее в Архангельской области подросток в течение полугода насиловал трех мальчиков. Жертвы ничего не могли рассказать родителям и полиции, так как несовершеннолетний злоумышленник угрожал им смертью.