«Смотря, что закусывать»: Владимир Путин ответил на вопрос о любимом новогоднем салате

Президента Владимира Путина попросили назвать свой любимый новогодний салат в рамках ежегодной большой пресс-конференции. Ему предложили выбрать между селедкой под шубой и оливье.

«Смотря, что закусывать!», — пошутил президент, отвечая на вопрос журналистов.

Ежегодная пресс-конференция, на которой Владимир Путин подводит итоги 2023 года, прошла 14 декабря в московском Гостином дворе. Президент ответил на вопросы журналистов и простых граждан.

Ранее российский лидер дал совет, как легко добиться льготных тарифов на авиаперелеты. Во время прямой линии с жителями и журналистами, глава государства заявил, что нужно — рожать детей.

Также мы писали, что Наталья Подольская обязательно готовит на Новый год и оливье, и селедку под шубой. Подробности можете прочитать в этом материале.