«Выполнить поручение не могу»: журналист, которому Путин посоветовал заводить детей, рассказал о своей реакции

Журналист «Колыма-Плюс» Александр Орлов, участвовавший в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал, как отреагировал на совет лидера страны заводить детей. Он признался, что это заставило его смутиться, однако он был рад, что его заметили.

Вопрос корреспондента касался льгот на полеты для людей старше 22 лет. В ответ Владимир Владимирович порекомендовал мужчине обзавестись наследниками.

«Заводите детей – вот путь решения проблем с доступом к плоским тарифам», - сообщил Путин.

Издание RT связалось с Александром после этого и спросило, как он отреагировал на совет президента. Журналист же отметил, что сначала Владимир Владимирович его отругал за слишком дерзкую просьбу задать вопрос, и это выбило его из колеи. А затем лидер страны заставил его засмущаться.

«Не ожидал, что президент даст совет заводить детей. Очень застеснялся в этот момент. Но и выполнить это «поручение» не могу. Не с кем», - поделился корреспондент.

Ранее журналист захотел привлечь внимание Путина на прямой линии необычной фразой на плакате.