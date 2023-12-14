Владимир Пресняков рассказал, что требует от Подольской отказаться от алкоголя. Об этом сообщает StarHit.

Недавно Владимир Пресняков признался, что длительное время боролся с алкогольной зависимостью. По словам музыканта, в какой-то момент жизни пагубная привычка помогала ему в создании творчества. А вот в личной жизни из-за этого наоборот, возникали проблемы. Так, близкие подруги будущей жены Натальи Подольской отговаривали ее от серьезной совместной жизни с пьющим музыкантом.

В итоге Преснякову удалось побороть зависимость. А вот супруга музыканта пока не спешит отказываться от алкоголя.

«Срывов не бывает, я уже понял, как мне хорошо. Без алкоголя. Сейчас я без него замечательно обхожусь, учу свою любимую жену этому. Что можно без шампусика прекрасно себя чувствовать. Она любит иногда немного выпить шампусика, не с утра, конечно», — рассказал он.

Музыкант также добавил, что занялся спортом и изменил систему питания. Теперь он старается не есть по ночам.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков решил отпраздновать Новый год без супруги Подольской.