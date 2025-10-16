СМИ подтвердили смерть пропавшей в Мьянме участницы «Голоса»

Подтвердилась смерть экс-участницы шоу «Голос» в Белоруссии, пропавшей ранее в Мьянме. Об этом сообщают источники РЕН ТВ в правоохранительных органах.

По их данным, смерть девушки носила криминальный характер.

Напомним, девушка изначально собиралась поехать в Таиланд и подрабатывать моделью, но в итоге оказалась в скам-центре в Мьянме. Позже неизвестные связались с ее семьей и рассказали, что участницу «Голоса» убили и продали на органы.

Подруга убитой рассказывала, что у той была «лютая» жизнь, которая вынудила отправиться на заработки.

Позже представитель Минска в Нейпьидо Владимир Боровиков указал на ложь в новостях о смерти гражданки Беларуси. По его словам, фейковые новости о гибели девушки усиливают страдания ее близких, которым и так сейчас непросто.