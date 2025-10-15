Подруга проданной на органы участницы «Голоса» рассказала о ее «лютой» жизни

Подруга убитой и проданной на органы в Мьянме экс-участницы шоу «Голос» в Белоруссии рассказала о ее «лютой» жизни. По словам девушки, та работала с раннего детства, трудилась в общепите и сфере услуг.

Подробности узнало издание «Абзац».

Собеседница сообщила, что девушка была хорошим человеком, однако раскрывать детали о семье не стала – ограничилась коротким комментарием.

«У нее какая-то лютая жизнь была. Я про семью, наверное, подробностей не буду раскрывать, но было сложно», - поделилась подруга убитой.

Ей известно, что бывшая участница «Голоса» мечтала открыть кафе в Китае, хотя страна ей не нравилась, но там платили хорошие деньги.

«Она искала лучшей жизни в материальном плане… На самом деле Вера была очень наивная. Если про похищение правда, то это, скорее, от глупости и искреннего доверия к людям», – поделилась собеседница.

Последний раз подруги общались 4 августа. Дальше связь пропала. Подруга не хочет верить в смерть приятельницы и предпочитает думать, что та еще жива.

Напомним, девушка нашла объявление о подработке моделью в Таиланде. Когда она прилетела, то оказалась в Мьянме в скам-центре. В октябре с семьей связались неизвестные, которые сообщили об убийстве девушки и продаже на органы.