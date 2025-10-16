«В угоду сиюминутному хайпу»: в Минске указали на ложь в новостях о проданной на органы участнице «Голоса»

Представитель Минска в Нейпьидо Владимир Боровиков указал на ложь в новостях о смерти гражданки Беларуси, которую продали на органы и сожгли в Мьянме. Он не уточнил, что именно является неправдой, но отметил, что источники пытаются нажиться на хайпе. Об этом сообщает ТАСС.

Боровиков рассказал, что фейковые новости о гибели девушки усиливают страдания ее близких, которым и так сейчас непросто. Он также подчеркнул, что в Мьянме есть мошеннические центры, где удерживают граждан других стран.

«Приходится только сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению в угоду сиюминутному хайпу неправдивой и непроверенной информации», - поделился представитель Минска.

Напомним, что, по данным СМИ, жительница Беларуси поехала за границу, чтобы работать. Однако при прохождении собеседования ее вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Сообщалось, что она должна была разводить богатых мужчин на деньги, но в итоге ее продали на органы, а после кремировали.

