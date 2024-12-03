Российские хирурги спасли проглотившего 17 магнитных шариков ребенка

В Уфе хирурги спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 17 магнитных шариков. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, родители привезли ребенка в медучреждение с рвотой и вялостью. Медики сделали малышке рентген брюшной полости, который показал 17 магнитных шариков, соединяющихся между собой — из-за них появилась непроходимость и свищи.

Операция длилась два часа: хирурги достали шарики и зашили три отверстия в кишечнике. В настоящий момент юная россиянка находится в реанимации, состояние стабильное, однако ей предстоит длительное восстановление.

Ранее мы писали, что российский подросток попал в реанимацию после аварии на Бали.

Также сообщалось, что в Карелии мужчина обвинил перинатальный центр в похищении сына.