Супругу второй ракетки Белоруссии обокрали на сотни тысяч рублей в отеле Петербурга

Жену белорусского теннисиста Егора Герасимова, который занимает второе место в рейтинге страны, обокрали в отеле Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ЧП произошло в отеле Four Seasons, который расположен возле Исаакиевского собора. Во время уборки номера уборщик нашел золотой кулон с малахитом от ювелирного бренда Van Cleef стоимостью 320 тысяч рублей.

2 декабря в отдел полиции Адмиралтейского района явку с повинной подписал 20-летний уроженец Узбекистана. В гостинице на Вознесенском проспекте он с июля работает уборщиком. Мужчина рассказал, что 30 ноября он убирал один из номеров и заглянул в чужую шкатулку ради того, чтобы положить на место забытое среди использованных салфеток кольцо. Его он положил в шкатулку, а приглянувшийся кулон забрал и ушел.

«Если бы вы знали, как оперативно работают правоохранительные органы в РФ. Я в шоке», — похвалила работу полиции девушка в своем микроблоге.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге девушка похитила пятимесячную девочку и бросила ее в подъезде.