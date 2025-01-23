Случайность или неисправность авто: что происходит в деле BMW, упавшего с парковки в Краснодаре

Автотехническая экспертиза не дала ответ, почему автомобиль BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Пока неизвестно, было ли это сделано намеренно или имела место неисправность машины.

Подробности приводит Kp.ru.

После смерти в машине водителя, беременной женщины и ее сына было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи назначили автотехническую экспертизу с целью определить вину водителя. Известно, что замужнюю женщину связывали с ним романтические отношения.

Муж погибшей ждет результатов экспертизы. Пока однозначного ответа нет. Иски к родным водителя он тоже не предъявлял.

Известно, что любовников из BMW похоронили в разных городах. Водителя в Краснодаре – женщину с сыном в Перми. Как рассказывал источник, супруг погибшей был на похоронах растерянным. Он пришел в шортах и футболке и постоянно курил.

Водителя BMW похоронили на элитном кладбище в Краснодаре, где почти нет мест. Говорилось, что захоронение там стоит как полквартиры в городе.