Элитное кладбище и горы цветов: в Краснодаре похоронили водителя рухнувшего с парковки BMW

В Краснодаре 27 июня похоронили водителя BMW, рухнувшего с третьего этажа парковки в торговом центре. Могила расположена на одном из элитных кладбищ, она завалена цветами.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Траурная процессия прошла на Славянском кладбище – здесь уже редко проходят похороны, мест почти нет. Оставшиеся места стоят как полквартиры в Краснодаре, пишет издание.

Служители кладбища рассказали, что на похоронах погибшего водителя было очень много народу, в основном пришли мужчины.

«Венки несли и несли», - рассказали работники.

На могиле была гора цветов. Из-за них почти не видно фотографии мужчины на кресте. Были букеты от «братьев», «семьи», реабилитационного центра для наркозависимых, который он основал.

Ранее друг умершего назвал причиной трагедии обман зрения. Напомним, помимо водителя, в машине находились женщина с ребенком, все трое погибли.