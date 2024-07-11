Пришел в шортах и был потерянный: муж похоронил жену и сына из BMW, рухнувшего с парковки в Краснодаре

В Перми прошли похороны 37-летней женщины и ее 10-летнего сына, погибших в BMW, который рухнул с парковки в Краснодаре. Вдовец был одет не по погоде – в шортах и футболке.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

«Он пришел на похороны явно потерянный. Одет не по погоде: в шортах и футболке. У нас прохладно. Все время курил», - пишет источник.

До этого сообщалось, будто мужчина не хотел хоронить супругу – он знал о ее изменах. Однако на похоронах настояла семья: во время церемонии шептались, что он сделал это в основном из-за сына.

Напомним, 25 июня женщина и ее сын находились в машине 37-летнего предпринимателя. Они поднялись на третий этаж парковки, и водитель нажал на газ. Машина снесла ограждение и упала на проезжую часть. Позже стало известно, что водитель и пассажирка были любовниками. Кроме того, женщина была беременна – с ней погиб не только сын, но и нерожденная дочь. Водителя иномарки похоронили на элитном кладбище в Краснодаре.