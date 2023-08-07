Молодой человек избил свою девушку из-за недостаточно сочувствия после падения с самоката

Жительница Краснодарского края обратилась в один из травмпунктов Северной столицы после выяснения отношений с возлюбленным — молодой человек избил девушку из-за обиды. Ему не понравилось, что вторая половинка недостаточно сопереживет, передает Фонтанка.

Гостья Санкт-Петербурга обратилась за медицинской помощью около 3:00 по московскому времени 7 августа. Специалисты осмотрели пострадавшую и зафиксировали у нее гематомы на ногах, а также проблемы со сгибанием пальцев рук. Затем работники травмпункта приняли решение сообщить о девушке в полицию.

По предварительным данным, жительница Кубани пострадала от рук своего молодого человека. На улице Дмитрова около полуночи между возлюбленными произошел конфликт. Пара спорила из-за случая с самокатом. Молодому человеку якобы показалась, что девушка недостаточно пожалела его после падения. Тогда он избил вторую половинку, отобрал у нее вещи, документы и выгнал из дома.

Ранее в Петербурге местную жительницу избили из-за школьного конфликта. Дочь пострадавшей женщины повздорила с одноклассницей, и родители последней решили вмешаться в ситуацию. Они набросились на мать и выбили ей передние зубы.