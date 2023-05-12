Схватил за шею: россиянин напал на девочку, проезжающую на самокате в Кургане

В Кургане мужчина схватил за шею 12-летнюю девочку, которая ехала на самокате. Она упала и сломала позвоночник, а сам инцидент попал на видео. Об этом сообщается в Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах зафиксировано, как школьница едет на самокате мимо школы. По встречному пути к ней приближались двое неизвестных, один из них мужчина. Когда девочка доехала до них, один незнакомец схватил ее за шею. В результате ребенок отлетел на асфальт и ударился головой.

Первую медицинскую помощь оказали прохожие. В больнице у несовершеннолетней диагностировали переломы 5-7 позвонков и подозревают, что 12-й тоже сломан. Кроме этого, утверждается, что ребенок страдает от врожденной деформации грудной клетки, теперь она все свое время тратит на врачей.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали искать горожанина, напавшего на 12-летнюю девочку.

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