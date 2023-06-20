Слезла кожа с пальцев: 8-летняя девочка получила ожог, пытаясь сделать слепок руки в гипсе

В Новосибирске восьмилетняя девочка обожгла пальцы гипсом, делая слепок руки. Они с матерью посмотрели ролик в Интернете и хотели повторить увиденное, но все чуть не закончилось печально. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МААС».

По данным источника, семья планировала сделать гипсовый слепок руки, но конечность ребенка застряла в емкости. Женщина испугалась и позвонила в экстренные службы. Она сообщила, что второклассница получила ожог пальцев из-за нагрева материала и не может вытащить руку.

Спасатели приехали на вызов, к счастью, к этому моменту ребенок смог самостоятельно высвободиться из опасной ловушки. Девочке оказали первую помощь и доставили в больницу. Отмечается, что у нее слезла кожа с пальцев.

Ранее мы писали о том, как в Томске трехлетний мальчик застрял ногой в консервной банке из-под фасоли. Ребенок засунул ногу в маленькую банку из-под фасоли. Как именно это произошло — пока не уточняется. Семья мальчика, заметив инцидент, незамедлительно обратилась в службу спасения.

Еще один случай произошел в Иркутске. Там ребенок пострадал на детской площадке из-за неисправности уличных тренажеров.