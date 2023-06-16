Ребенок застрял рукой в уличном тренажере на детской площадке и попал в больницу

В Иркутске ребенок пострадал во время игры на детской площадке. Все случилось из-за неисправности тренажеров. Об этом сообщает «ИрСити» со ссылкой на источник в региональной прокуратуре.

По данным издания, маленькому пациенту с травмой фаланги потребовалась помощь врачей. Он был доставлен в детскую больницу, где у него диагностировали перелом пальца. Выяснилось, что ребенок получил его во время игры на детской площадке, когда застрял рукой в уличных тренажерах.

Когда информация дошла до прокуратуры, была организована проверка. В ходе нее выяснилось, что все произошло из-за неисправности механизмов. Отмечается, что управляющая компания устранила нарушения.

Ранее мы писали о том, как на детской площадке в Альметьевске подросток с пневматическим оружием прострелил бедро 7-летнему ребенку. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Еще один случай произошел в Нижнем Новгороде. Там 16-летний подросток нашел на детской площадке строительный патрон, взорвал его и чуть не остался без гениталий.