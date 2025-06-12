Следственный комитет готовит доклад по делу о смерти младенца в челябинском роддоме

После расследования, опубликованного на сайте «Страсти», Следственный комитет представит доклад с актуальной информацией о расследовании уголовных дел по факту смерти новорожденного в Челябинске. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Ранее в СМИ были опубликованы обращения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в причинах смерти младенца. Трагедия произошла в сентябре 2022 года: местная жительница родила ребенка с врожденным пороком сердца.

Родные утверждают, что из-за ошибок, допущенных при оказании медицинской помощи, младенец вскоре скончался. Семья ребенка выразила обеспокоенность тем, что виновные могут избежать ответственности, и подвергла критике ход расследования.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, при эксгумации тела младенца было обнаружено отсутствие внутренних органов.

По данному факту также возбуждено уголовное дело — по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи уже провели ряд экспертиз, в настоящее время назначена дополнительная судебная экспертиза.

Председатель СК РФ поручил руководителю управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад с актуальной информацией по обоим уголовным делам, включая проведенные следственные действия и предварительные результаты экспертиз.

Редакция сайта «Страсти» выражает благодарность Следственному комитету за оперативную реакцию и внимание к общественно значимым обращениям.

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