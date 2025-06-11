Обрезанные рентгеновские снимки и затягивание экспертиз: дело о смерти младенца в челябинском роддоме приняло новый поворот

Еще в декабре 2024 года «Страсти» рассказывали историю Дмитрия Ершова. Мужчина три года назад потерял ребенка в челябинском роддоме. В случившемся он винит врачей. Кроме того, в самом деле много странностей, как утверждает мужчина: сначала врачи совершают череду ошибок, затем фальсифицируют документы, а после смерти и эксгумации выясняется, что в теле ребенка нет внутренних органов.

Следствие по делу до сих пор идет. Причем его темпы неутешительные. С декабря 2024 года до сих пор не проведены все необходимые следственные действия. Из-за этого невозможно начать проведение судебно-медицинской экспертизы, рассказал «Страстям» Дмитрий Ершов.

«Судебно-медицинскую экспертизу Москва отказалась проводить, потому что следствие не провело в полном объёме следственные действия. На сегодняшний день из 38 следственных действий, были проведены только 10 за три года. Следователь с декабря месяца не проводит следственные действия намеренно», — объяснил он.

Странности в уликах тоже есть — например, если в прошлом году следователи говорили, что рентгеновские снимки были утеряны больницей, то после жалоб их вдруг нашли, как утверждает отец. Только есть одна деталь — место, в котором обычно аппарат печатает ФИО пациента, врача, проводившего рентген, дату и время процедуры, было вырезано на всех снимках. («Страсти» ознакомились с результатами рентгена).

«Все эти данные обрезаны. Видно, что обрезали это ножницами или чем-то ещё, криво, косо. И просто обычным маркером подписано: Ершов В. Д. Мой сын. А вместо ФИО врача, который проводил процедуру, просто стоит подпись. Интересно, что каждый снимок делался в разные дни и в разное время, а подписи стоят на всех 21 снимках одного и того же врача. Он что, один работает без выходных?», — добавил он.

Ершов добавил, что подал ходатайство о запросе рабочего табеля рентгенолога, следствие удовлетворило эту просьбу, однако соответствующие запросы так и не были сделаны.