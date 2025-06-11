Обрезанные рентгеновские снимки и затягивание экспертиз: дело о смерти младенца в челябинском роддоме приняло новый поворот
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Еще в декабре 2024 года «Страсти» рассказывали историю Дмитрия Ершова. Мужчина три года назад потерял ребенка в челябинском роддоме. В случившемся он винит врачей. Кроме того, в самом деле много странностей, как утверждает мужчина: сначала врачи совершают череду ошибок, затем фальсифицируют документы, а после смерти и эксгумации выясняется, что в теле ребенка нет внутренних органов.
Следствие по делу до сих пор идет. Причем его темпы неутешительные. С декабря 2024 года до сих пор не проведены все необходимые следственные действия. Из-за этого невозможно начать проведение судебно-медицинской экспертизы, рассказал «Страстям» Дмитрий Ершов.
«Судебно-медицинскую экспертизу Москва отказалась проводить, потому что следствие не провело в полном объёме следственные действия. На сегодняшний день из 38 следственных действий, были проведены только 10 за три года. Следователь с декабря месяца не проводит следственные действия намеренно», — объяснил он.
Странности в уликах тоже есть — например, если в прошлом году следователи говорили, что рентгеновские снимки были утеряны больницей, то после жалоб их вдруг нашли, как утверждает отец. Только есть одна деталь — место, в котором обычно аппарат печатает ФИО пациента, врача, проводившего рентген, дату и время процедуры, было вырезано на всех снимках. («Страсти» ознакомились с результатами рентгена).
«Все эти данные обрезаны. Видно, что обрезали это ножницами или чем-то ещё, криво, косо. И просто обычным маркером подписано: Ершов В. Д. Мой сын. А вместо ФИО врача, который проводил процедуру, просто стоит подпись. Интересно, что каждый снимок делался в разные дни и в разное время, а подписи стоят на всех 21 снимках одного и того же врача. Он что, один работает без выходных?», — добавил он.
Ершов добавил, что подал ходатайство о запросе рабочего табеля рентгенолога, следствие удовлетворило эту просьбу, однако соответствующие запросы так и не были сделаны.
Сам Ершов считает, что снимки, которые внезапно нашлись, на самом деле не принадлежат его ребенку.
Кроме того, отец ребенка пытается провести экспертизы с привлечением сторонних организаций, однако СК не отдает ему необходимые образцы материала для этого.
«Я имею право проводить экспертизы для раскрытия уголовного дела, так как я являюсь потерпевшим. Мы у Следственного комитета просим гистологию ребёнка, парафиновые блоки. Их всего 11. Мы просим, чтобы нам выделили один или два блока с возвратом. То есть сделать срезы и провести ДНК-экспертизу. Следственный комитет нам отказывает», — рассказал Ершов.
В итоге отец вынужден оббивать пороги местного Следкома и ОВД и требовать документов, которые ему не предоставляют. Недавно руководитель ОВД сменился — предыдущего, как заявляет Ершов, уволили из-за нарушений, однако это пока никак не помогло расследованию дела.
Депутаты и общественники требуют разобраться
«Страсти» связались с Депутатом Госдумы Ксенией Горяевой с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. Депутат направила в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина запрос с требованием разобраться в сложившейся ситуации.
«Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, принять исчерпывающие меры в рамках Ваших полномочий, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевших. Также прошу Вас поручить провести проверку обстоятельств и принять исчерпывающие меры в рамках Ваших полномочий, направленные на привлечение к ответственности виновных должностных лиц, которые своими действиями допускают волокиту и нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства», — сказано в обращении.
Полный текст депутатского запроса есть в распоряжении редакции.
К делу также подключилась правозащитница Светлана Грачева. Она потребовала как можно скорее наказать виновных в затягивании дела.
«В данной истории очень много странностей, несостыковок. Как я полагаю, имеется фальсификация доказательств. Я слежу за данной историей, обратилась уже к депутатам ГД РФ, чтоб сделали свои депутатские запросы в ГСУ СК по Челябинской области. Уверена, все виновные понесут наказание и от ответственности никто не уйдет», — заявила она.
Почему исчезли органы и что случилось со снимками: комментарий судмедэксперта
Судмедэксперт Юрий Кириленков, который знаком с делом Ершова, в первую очередь обратил внимание на нарушения со стороны морга, где изъяли внутренние органы ребенка.
«Извлеченные органы должны быть помещены обратно в труп. Для дополнительных исследований берутся только кусочки органов. В отдельных случаях могут изыматься отдельные органы целиком, но с обязательной фиксацией этого действия в протоколе», — рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что полное изъятие всех органов не было зафиксировано в протоколе.
«В протоколе вскрытия указано об изъятии только кусочков органов для гистологического исследования. Согласно протоколу вскрытия органы новорожденного не изымались, что подтверждается двумя подписями (самого патологоанатома и его заведующего)», — добавил он.
Кириленков заявил, что при подобных нарушениях ответственным лицам могут грозить уголовные статьи: ст. 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, ст. 286. Превышение должностных полномочий ч.3, ст. 293 УК Халатность.
Рассказывая об обрезанных снимках, Кириленков допустил, что такое возможно при использовании старого оборудования.
«Да, такое допускается, когда рентген делают на старом оборудовании — по старинке пишут ручкой либо маркером», — добавил он.
Однако отец скончавшегося мальчика заверил, что аппарат для проведения рентгена новый и соответствует всем нормам, а значит и обрезанных частей на снимках быть не должно.
"Страсти" будут следить за развитием дела — редакция также направила запрос в Центральный аппарат СК.