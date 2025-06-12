Индийский самолет с сотнями пассажиров рухнул в жилом районе

Пассажирский самолет авиакомпании Air India потрепел крушение вскоре после взлета. Об этом сообщает Timеs of India.

Boeing 787-8 Dreamliner с 242 пассажирами на борту выполнял рейс из индийского города Ахмадабада в Лондон. Катастрофа произошла недалеко от городского района Мегани. Известно, что сигнал от потерпевшего крушение пассажирского самолета пропал «менее чем через минуту» после взлета.

Над местом падения лайнера поднялся столб темного дыма, который видно на расстоянии нескольких километров. К самолету прибыли многочисленные бригады пожарных и машины скорой помощи. При крушении погибло по меньшей мере 110 человек, о чем сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на борту находился бывший премьер-министр штата Гуджарат Виджай Рупани, однако информации о его судьбе нет. По сообщению генконсультсва РФ в Мумбаи, среди пассажиров россиян не было.

Международный аэропорт Ахмедабада временно приостановил все полеты.

«В настоящий момент мы выясняем детали и поделимся дальнейшей информацией», — заявили в пресс-службе Air India.

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