Москвичка укусила бармена до крови за отказ налить алкоголь после закрытия заведения

В баре на Новом Арбате женщина напала на бармена за отказ наливать алкоголь после закрытия заведения. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Источник утверждает, что все произошло ночью в одном из заведений на Новом Арбате. Посетительнице сообщили, что рабочий день бара завершился и женщине пора уходить. Такой ход событий разозлил москвичку, и она начала бить персонал и требовать, чтобы ей принесли алкоголь.

Сотрудники бара пытались утихомирить агрессивную женщину, но все было впустую. Спустя время посетительница уехала, а бармена госпитализировали с раной руки.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут женщину.

Ранее сообщалось, что 30 человек с битами напали на сотрудников бара в Москве. По версии источника РЕН ТВ, нападавшие были в масках. Они избили сотрудников заведения, кому-то из пострадавших нанесли ножевые ранения. Один из нападавших битой ударил в живот беременную женщину.

Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге. Пенсионер хотел расслабиться вечером в баре, но обстановка накалилась и началась потасовка. Во время драки мужчина неудачно упал и ударился головой о стол. Сотрудники заметили следы крови и вызвали скорую помощь.