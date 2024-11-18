Бойца Бойца ММА избили в баре Ильи Лагутенко «Мумий Тролль» в Москве. Его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с сотрясением мозга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, Кирилл Фоменков в ночь с субботы на воскресенье отдыхал в баре музыканта на Новом Арбате. Около четырёх утра он сцепился с охранниками заведения, а после завязалась драка, в которой Фоменков уступил.

Спортсмена доставили в больницу. Помимо сотрясения, у него выявили параорбитальную гематому и кровоподтёки слева.

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