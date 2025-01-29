Скорая не смогла подъехать к 93-летней россиянке из-за нечищеного двора: бабушку тащили прямо по сугробам

В Пермском крае 93-летнюю пенсионерку волокли прямо по сугробам к машине скорой помощи, так как водитель не смог подъехать к дому из-за нечищеного двора. Женщина скончалась. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, в Гремячинске пожилой россиянке вызвали на дом медиков. Но чтобы получить помощь, россиянку пришлось буквально тащить по снегу до автомобиля. Прохожие доволокли пациентку, после чего ее все-таки доставили в больницу.

Уже в реанимации пациентка скончалась. Причина смерти не уточняется. Как отметили в Минздраве, врачи оказали помощь вовремя, несмотря на обстоятельства.

К слову, жители дома неоднократно жаловались на то, что во дворе плохо убирают снег.

Ранее в Екатеринбурге 16-летняя школьница внезапно скончалась после выпитого энергетика. Девочка забилась в конвульсиях, и у нее изо рта пошла пена.

Также недавно женщина едва не сгорела заживо во время приготовления ужина.