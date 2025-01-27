Россиянка едва не сгорела заживо во время приготовления ужина

В Москве женщина едва не погибла во время приготовления ужина. У нее загорелось платье, а затем огонь перекинулся на кожу. В больницу она поступила с 60% ожогами тела. Об этом сообщает Telegram-канал НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

По информации источника, россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии. 30% ожогов были глубокими. Спасали жизнь пациентке врачи разных направлений — комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи.

Всего женщина перенесла 10 операций. Хирургические вмешательства были направлены на восстановление кожного покрова. В ходе операций россиянке удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами.

После лечения пациентку выписали. Сообщается, что она смогла вернуться к полноценной жизни после случившегося.

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