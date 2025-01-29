«Забилась в конвульсиях»: российская школьница внезапно скончалась после выпитого энергетика

Екатеринбургская школьница скончалась после того, как выпила энергетик и съела сухарики. В загадочной смерти подростка предстоит разобраться специалистам.

Компания из семерых школьников купила в магазине энергетики, булочки и сухарики. После ребята отправились на 16-й этаж высотки, где ели купленные продукты, играли в игры и общались. Внезапно одной из девочек стало нехорошо.

«Она забилась в конвульсиях, упала на пол, из рта пошла пена, подросток посинел и перестал дышать», — рассказал собеседник агентства Ura.ru.

Испугавшись, друзья девочки сразу же вызвали скорую помощь. Но, когда медики оказались на месте, подросток уже была мертва. На месте происшествия не нашли запрещенных веществ. Также выяснилось, что дети не пили алкоголь.

Точную причину смерти школьницы установит судмедэкспертиза.

Ранее в Забайкалье мужчина отправил 14-летнюю школьницу в нокаут и сломал ей нос. Позже медики зафиксировали у школьницы перелом носа и сотрясение головного мозга.