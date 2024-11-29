Скончался актер из «Время умирать» Клаудио Исаак

Ушел из жизни мексиканский актер, режиссер, продюсер и сценарист Клаудио Исаак. О смерти сына режиссера Альберто Исаака сообщает El Sur Acapulco.

Артист скончался в возрасте 67 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Информацию о кончине Исаака подтвердили его коллеги.

Клаудио Исаак появился на свет в 1957 году в Мехико. Кинодебют Исаака состоялся в 1966-м - в фильме друга отца. У отца тоже снимался.

В его фильмографии также присутствуют вестерн «Время умирать», комедии «Ночи Паломы» и «Внешность обманчива».

Помимо этого, Исаак снимал собственные фильмы, написал роман и выпустил сборник стихов.

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