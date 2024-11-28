Скончался актер из «Одиннадцати друзей Оушена» Скотт Шварц

Ушел из жизни американский актер и профессиональный рестлер Скотт Л. Шварц. Об этом в соцсетях сообщил его друг и коллега актер Рик Зан.

65-летний артист умер 26 ноября в окружении членов семьи. Известно, что последние два года Шварц тяжело болел.

Скотт Шварц появился на свет в 1959 году в Филадельфии, в школьные годы Темпл активно занимался спортом - хоккеем, американским футболом и бейсболом.

В 1980-х он активно выступал в рестлинге под псевдонимом Джошуа Бен-Гурион. На одном из шоу Шварца заметили, и он решил сменить направление карьеры на актерство.

Артист сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Сават», «Битва драконов», «Человек-паук», «Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона» и других. Наиболее знаковой ролью Шварцы стал громила по кличке «Бульдог» в трилогии «Одиннадцать друзей Оушена».

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