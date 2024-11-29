Умерла актриса золотого века мексиканского кинематографа

Легенда мексиканского кинематографа Сильвия Пиналь умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщило министерство культуры страны в социальной сети X.

Актриса скончалась 28 ноября. Причины ее смерти не уточняются.

«Ее наследие остается фундаментальной опорой кино, театра и телевидения Мексики», — сообщили представители министерства в аккаунте ведомства.

Сильвия Пиналь родилась 19 октября 1931 года в Гуаймасе. Актриса росла в многодетной семье с тремя старшими сестрами. С 1950 года появилась на профессиональной сцене. Благодаря своим неординарным внешним данным и драматическому дарованию довольно быстро завоевала популярность и любовь зрителей. В дальнейшем Пиналь стала легендой золотого века мексиканского кино.

Актриса снялась в более 100 фильмах. В шести картинах она проявила себя в качестве продюсера.

Пиналь занималась политической деятельностью — отстаивала права женщин. Была депутатом федерального парламента.

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